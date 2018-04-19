Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi. ULAK, sahadaki ilk sınavını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında verecek. Nüfusu 500'ün altındaki yerlere mobil geniş bant haberleşme altyapısı kurulmasını amaçlayan proje kapsamında ULAK baz istasyonlarının ilk teslimatları yapıldı. Projenin Faz-1 aşamasının teslimatları Haziran'a kadar sürecek ve yılın ilk yarısında 489 baz istasyonunun teslimatları tamamlanacak. Faz-2 aşamasında ise 500'ün üzerinde ULAK kullanımı planlanıyor. Bu kapsamda 326 baz istasyonu için sipariş alındı. Faz-2 teslimatlarının Mayıs'tan itibaren başlaması ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Milli baz istasyonu göreve başlıyor
Etiketler: baz istasyonu , ulak
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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