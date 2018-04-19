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Evlenene 15 bin TL

Çeyiz hesabı uygulamasında açılan hesap sayısı 25 bin 254’e ulaşırken, devlet katkısında üst sınır da 7 bin 500 liraya çıktı. ayrı ayrı birikim yapıp tutarı ikiye katlayabilecek

Evlenene 15 bin TL
Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliğini yapanlara devlet katkısı verilmesini içeren ve 2 yılını dolduran uygulama kapsamında açılan çeyiz hesabı sayısı 25 bin 254'e, biriken para 47.3 milyon liraya ulaştı. Yeni düzenlemeyle devlet desteğinin üst oranının yüzde 20'den 25'e, azami tutarının da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarılması ilgiyi daha da yükseltecek. Yeni düzenleme kapsamında sistemde 5 yıl kalanlar 7 bin 500 liralık devlet katkısı alacak. bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Bakanlık, sistemde 3 veya 4 yıl kalanlara ödenecek devlet katkısı miktarlarını ise hazırlanacak yeni yönetmelikle belirleyecek. Çeiz hesabının ilk ödemesi 2019'da yapılacak.

EVET DEMEK 919 LiRA
İstanbul'da evliliğe "Evet" demek için 919 liraya varan ödeme yapılıyor. Nikah fiyatları, hafta içi ve hafta sonu diye ayrılırken; memuru nikah kıymak için düğün salonuna davet etmek de ekstra bir ödeme gerektiriyor. İstanbul'un 13 belediyesinin talep ettiği nikah fiyatları araştırıldı. Buna göre; hafta içi için 98 ile 268.5, hafta sonu için 150 ile 788,5 lira arasında para isteniyor. Kokteylli nikah 918,5 liraya kadar çıkıyor.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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