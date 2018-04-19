1.3 milyon mavi yakalıya iş fırsatı

Milyonlarca gencin umut kapısı olan Türkiye İş Kurumu istihdam hizmetlerini çeşitlendirirken, özel istihdam büroları da işe yerleştirmede aktif rol üstleniyor. Özel istihdam bürosu ve kariyer sitesi Kariyer-net, 'işin olsun' projesiyle 1.3 milyon mavi yakalıya ulaştı. Toplam 80 bin şirkete hizmet veren Kariyer.net'in Genel Müdürü Fatih Uysal, "Bu sosyal sorumluluk projesiyle usta, sekreter, şoför, garson, berber gibi mavi yakalıların yaşadıkları yerde iş bulması hedefiyle yola çıktık. Lokasyon bazlı bu uygulama büyük ilgi görüyor. 6 ayda 150 binin üzerinde ilan yayınladı. Toplam başvuru sayısı 2.6 milyon, uygulamayı indirip kullananların sayısı 1.3 milyon oldu. Firma sayısı da 68 bine ulaştı" dedi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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