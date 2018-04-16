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üretimi tam gaz

’nin lokomotif sektörü olma unvanını sürdüren , ta sürekli rekor kırarken, yılın ilk 3 ayında üretimi yüzde 13 oranında arttı

Ticari araç üretimi tam gaz
Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) açıkladığı verilere göre, ı tarihinde ilk kez Mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3 milyar 198 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

425 BİNİ AŞKIN ÜRETİM
İlk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu dönemde üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 140 bin 15 adet seviyesinde gerçekleşti ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı. İhracatta 3 milyar dolar sınırının aşılması başarısıyla otomotiv sanayii, Mart'ta ülkemiz ihracatının yüzde 21'ini, yılın ilk 3 ayında ise yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdi. Ocak-Mart döneminde, toplam otomotiv ihracatı ise dolar bazında yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 8 milyar 376 milyon dolar seviyesine ulaştı.

PAZAR BÜYÜDÜ
OSD'nin verilerine göre; 2018 yılının Ocak-Mart döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 2 oranında artarak 163 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin adede ulaştı. Aynı dönemde ağır ticari araç pazarı yüzde 30 oranında artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 oranında daralma kaydetti.

HALİT BOLKAN
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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