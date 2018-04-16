Ticari araç üretimi tam gaz

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) açıkladığı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez Mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3 milyar 198 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
425 BİNİ AŞKIN ÜRETİM
İlk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 140 bin 15 adet seviyesinde gerçekleşti ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı. İhracatta 3 milyar dolar sınırının aşılması başarısıyla otomotiv sanayii, Mart'ta ülkemiz ihracatının yüzde 21'ini, yılın ilk 3 ayında ise yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdi. Ocak-Mart döneminde, toplam otomotiv ihracatı ise dolar bazında yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 8 milyar 376 milyon dolar seviyesine ulaştı.
PAZAR BÜYÜDÜ
OSD'nin verilerine göre; 2018 yılının Ocak-Mart döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 2 oranında artarak 163 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin adede ulaştı. Aynı dönemde ağır ticari araç pazarı yüzde 30 oranında artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 oranında daralma kaydetti.
HALİT BOLKAN
425 BİNİ AŞKIN ÜRETİM
İlk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 140 bin 15 adet seviyesinde gerçekleşti ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı. İhracatta 3 milyar dolar sınırının aşılması başarısıyla otomotiv sanayii, Mart'ta ülkemiz ihracatının yüzde 21'ini, yılın ilk 3 ayında ise yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdi. Ocak-Mart döneminde, toplam otomotiv ihracatı ise dolar bazında yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 8 milyar 376 milyon dolar seviyesine ulaştı.
PAZAR BÜYÜDÜ
OSD'nin verilerine göre; 2018 yılının Ocak-Mart döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 2 oranında artarak 163 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin adede ulaştı. Aynı dönemde ağır ticari araç pazarı yüzde 30 oranında artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 oranında daralma kaydetti.
HALİT BOLKAN
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