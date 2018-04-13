Cer, İstanbullu’yu Yedikule’ye çekecek

Ege Yapı'nın Emlak Konut GYO işbirliğiyle İstanbul'un en köklü yerleşim yerlerinden biri olan Yedikule'de hayata geçireceği Cer İstanbul projesi satışa sunuldu. Yedikule Cer Atölyeleri'nin bulunduğu arsada, Yedikule Hisarı'nın yanı başında bulunan Cer İstanbul, ismini 'çekim merkezi' anlamına gelen 'cer' kelimesinden alıyor. 148 bağımsız birimden oluşacak Cer İstanbul'un 24 ayda teslim edilmesi hedefleniyor. Projede metrekare fiyatları 11 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiyor. 60 ay sıfır faizli ödeme avantajının sunulduğu projede; büyüklükleri 63 ile 48 metrekare arasında değişen 1+1'den 6+1'e kadar çeşitli rezidans ve loft daire seçeneklerinin yanı sıra ticari üniteler, lüks otel hizmeti verecek apart üniteler, restoranlar ve sosyal alanlar bulunacak.
TARİHİ YARIMADA'DA
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, projenin kentin tarihi merkezi olan Sur İçi, Tarihi Yarımada bölgesinde bulunduğunu belirterek, "Böylesi kıymetli bir bölgede gerçekleşecek olan Cer İstanbul ile İstanbul'a hak ettiği gibi tarihi mirasımızla modern estetik anlayışını entegre edeceğimiz bir eser sunmak istiyoruz" dedi. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı da Cer İstanbul'un 2.5 milyar değerindeki 3 yıllık yatırım planlarının üçüncü halkası olduğunu kaydetti. Kabadayı, proje alanındaki mevcut tarihi binaları, tamamen aslına uygun bir şekilde restore edeceklerini ifade etti.
İNANÇ KABADAYI - MURAT KURUM
Emlak Konut GYO'nun 2013 yılında düzenlediği Yedikule arsası ihalesini 302 milyon 680 bin lira kurum payı taahhüdü ile Ege Yapı kazanmıştı. Projeden 700 milyon lira hasılat beklendiği açıklandı.
GALATASARAY'IN FLORYA ARSASINA 2.25 MİLYAR LİRA TEKLİF
Emlak Konut GYO'nun, Galatasaray Spor Kulübü ile 2016'da yapılan protokol kapsamında ihaleye çıkardığı Florya arsasına en yüksek teklifi Öz Er-Ka İnşaat verdi. İkinci oturumu dün yapılan ve 9 firmanın katıldığı ihalede Öz Er-Ka İnşaat, 2 milyar 250 milyon lira satış geliri üzerinden 832 milyon 500 bin lira şirket payı teklif etti. Emlak Konut ve Galatasaray arasında yapılan protokolle arsa gelirinin yüzde 80'inin kulübe, yüzde 20'sinin de Emlak Konut'a verilmesi karara bağlanmıştı. Emlak Konut, Galatasaray'ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz aylarda TOKİ'den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın alarak 2 arsayı birleştirme ve tek ihale yapma kararı almıştı. Bu nedenle, 63 bin 230 metrekare büyüklüğe sahip arsadan elde edilecek şirket payı gelirinin yaklaşık yüzde 71.43'ü Emlak Konut'a, yüzde 28.57'si Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olacak. Bu gelirden Galatasaray'a düşecek pay ise yaklaşık 238 milyon lira olarak hesaplanıyor. Atatürk Ormanı ile Atatürk Havalimanı'nın ortasında kalan arsaya 55 bin 98 metrekare inşaat yapılabilecek. Projede zemin+2 kat olarak inşa edilecek konut bloklarının yanı sıra park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alacak.
YAVUZ KARAMAN
TARİHİ YARIMADA'DA
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, projenin kentin tarihi merkezi olan Sur İçi, Tarihi Yarımada bölgesinde bulunduğunu belirterek, "Böylesi kıymetli bir bölgede gerçekleşecek olan Cer İstanbul ile İstanbul'a hak ettiği gibi tarihi mirasımızla modern estetik anlayışını entegre edeceğimiz bir eser sunmak istiyoruz" dedi. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı da Cer İstanbul'un 2.5 milyar değerindeki 3 yıllık yatırım planlarının üçüncü halkası olduğunu kaydetti. Kabadayı, proje alanındaki mevcut tarihi binaları, tamamen aslına uygun bir şekilde restore edeceklerini ifade etti.
İNANÇ KABADAYI - MURAT KURUM
Emlak Konut GYO'nun 2013 yılında düzenlediği Yedikule arsası ihalesini 302 milyon 680 bin lira kurum payı taahhüdü ile Ege Yapı kazanmıştı. Projeden 700 milyon lira hasılat beklendiği açıklandı.
GALATASARAY'IN FLORYA ARSASINA 2.25 MİLYAR LİRA TEKLİF
Emlak Konut GYO'nun, Galatasaray Spor Kulübü ile 2016'da yapılan protokol kapsamında ihaleye çıkardığı Florya arsasına en yüksek teklifi Öz Er-Ka İnşaat verdi. İkinci oturumu dün yapılan ve 9 firmanın katıldığı ihalede Öz Er-Ka İnşaat, 2 milyar 250 milyon lira satış geliri üzerinden 832 milyon 500 bin lira şirket payı teklif etti. Emlak Konut ve Galatasaray arasında yapılan protokolle arsa gelirinin yüzde 80'inin kulübe, yüzde 20'sinin de Emlak Konut'a verilmesi karara bağlanmıştı. Emlak Konut, Galatasaray'ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz aylarda TOKİ'den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın alarak 2 arsayı birleştirme ve tek ihale yapma kararı almıştı. Bu nedenle, 63 bin 230 metrekare büyüklüğe sahip arsadan elde edilecek şirket payı gelirinin yaklaşık yüzde 71.43'ü Emlak Konut'a, yüzde 28.57'si Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olacak. Bu gelirden Galatasaray'a düşecek pay ise yaklaşık 238 milyon lira olarak hesaplanıyor. Atatürk Ormanı ile Atatürk Havalimanı'nın ortasında kalan arsaya 55 bin 98 metrekare inşaat yapılabilecek. Projede zemin+2 kat olarak inşa edilecek konut bloklarının yanı sıra park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alacak.
YAVUZ KARAMAN
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