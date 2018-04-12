Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 4 bin 33 arttığını belirtti. Palandöken, "Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 702 bin 976 olan esnaf sayısı, 1 milyon 707 bin 9'a yükseldi. Mart'ta esnaf sayısı, bir önceki aya göre 13 bin 652 artış gösterdi" ifadesini kullandı. Kuralsız ve fizibilitesi yapılmadan gerçekleşen işyeri açılışlarının ekonomiye zarar vereceğine işaret eden Palandöken, "Bu milli serveti heba etmektedir. Mutlaka yeni bir düzenleme yapılmalıdır" şeklinde konuştu.
Esnaf sayısı arttı
Etiketler: TESK , bendevi palandöken , Esnaf
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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