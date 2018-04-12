Esnaf sayısı arttı

esnaf ve sanatkar sayısının bu yılınilk çeyreğinde geçen yılın aynıdönemine görearttığınıbelirtti. Palandöken, "Geçen yılınaynı döneminde 1 milyon 702 bin976 olan esnaf sayısı,'a yükseldi. Mart'ta esnaf sayısı,bir önceki aya göre 13 bin 652 artışgösterdi" ifadesini kullandı. Kuralsızve fizibilitesi yapılmadan gerçekleşenişyeri açılışlarının ekonomiye zararvereceğine işaret eden Palandöken,"Bu milli serveti heba etmektedir.Mutlaka yeni bir düzenlemeyapılmalıdır" şeklinde konuştu.