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Yol Durumu
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  2. Asgari ücretliye vergi desteği

hamlesi

Ucuz et hamlesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın et fiyatlarındaki yükselişe ilişkin mesajı etkili oldu. ile Gıda Komitesi dar gelirlinin daha ucuza et tüketmesi, sektöre daha fazla destek ve teşvik için kolları sıvadı. Komite, küçük işletmeleri dışlamadan, büyük işletmelerle küçük işletmelerin ortak çalışabileceği entegre bir model hazırlıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, özellikle dar gelirli vatandaşların e rahatça ulaşması için bütün Et ve Süt Kurumu satış noktalarına kıyma-kuşbaşı tedariki yaptıklarını söyledi.


Hazal ATEŞ
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