Maliyetin altında satıyoruz

Birleşmiş MarkalarDerneği (BMD) BaşkanıSinan Öncel, kışlık almanıntam zamanı olduğunu belirterek,fiyatların maliyetin dede altına gerilediğini söyledi.Perakendecilerin yeni modeleyer açmak için satabileceği endüşük fiyata ürünleri sunduğunubelirten Öncel,"Önce yüzde 30, sonrayüzde 50, en son olarakda son fiyat diyerek indirimyapıyoruz. Tüketicilerşu noktada aldanmasın,'Bin liralık ürün 200liraya da nasıl satılabiliyor'demesinler, çünkü biz yeraçmak için maliyetin de çokçok altına satış yapıyoruz" diyekonuştu. Tüketicinin buradakitek sıkıntı çekeceği konununbeden ve renk bulabilmekolabileceğini kaydeden Öncel,"Tüketiciler fırsatı kaçırmasın.İhtiyacınız olan tüm ürünlereçok uygun fiyatlarla ulaşabileceğinizbir dönemdeyiz" şeklindekonuştu.
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