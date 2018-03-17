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Maliyetin altında satıyoruz

Maliyetin altında satıyoruz
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kışlık almanın tam zamanı olduğunu belirterek, fiyatların maliyetin de de altına gerilediğini söyledi. Perakendecilerin yeni modele yer açmak için satabileceği en düşük fiyata ürünleri sunduğunu belirten Öncel, "Önce yüzde 30, sonra yüzde 50, en son olarak da son fiyat diyerek indirim yapıyoruz. şu noktada aldanmasın, 'Bin liralık ürün 200 liraya da nasıl satılabiliyor' demesinler, çünkü biz yer açmak için maliyetin de çok çok altına satış yapıyoruz" diye konuştu. Tüketicinin buradaki tek sıkıntı çekeceği konunun beden ve renk bulabilmek olabileceğini kaydeden Öncel, "Tüketiciler fırsatı kaçırmasın. İhtiyacınız olan tüm ürünlere çok uygun fiyatlarla ulaşabileceğiniz bir dönemdeyiz" şeklinde konuştu.
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