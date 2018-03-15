İşçiye %12 zam

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarımişçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 12.7 artışla 66 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 10.7 artışla bin 857 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 13.5 artışla 60 liraya, erkek işçi ücretleri yüzde 10.1 artışla 73 liraya yükseldi. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret kadın işçiler için yüzde 8.2 artışla bin 576 liraya, erkek işçilerde yüzde 12.1 artışla bin 921 liraya çıktı. Kadınlara aylık 1.850 lira ile Ankara, erkeklere 2.854 lira ile Bursa en yüksek ücret ödeyen iller oldu.
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