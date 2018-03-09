100 bin engelli istihdam edilecek

Hükümet, engelli vatandaşların da kolay iş sahibi olması için tüm imkanları seferber ediyor. 'İş koçluğu' sistemi artık Türkiye'de de uygulanmaya başlıyor. İş koçları; engelli bireylerin potansiyellerini ortaya çıkaracak, işyeri sahiplerinin engelli bireyi işe almasını sağlayacak, onlarla işe gidecek, işi öğretecek. 1 yılda yaklaşık 100 bin engelli vatandaşın işe yerleştirilmesi hedefleniyor.
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