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100 bin engelli istihdam edilecek

100 bin engelli istihdam edilecek
Hükümet, ların da kolay iş sahibi olması için tüm imkanları seferber ediyor. 'İş koçluğu' sistemi artık 'de de uygulanmaya başlıyor. İş koçları; engelli bireylerin potansiyellerini ortaya çıkaracak, işyeri sahiplerinin engelli bireyi işe almasını sağlayacak, onlarla işe gidecek, işi öğretecek. 1 yılda yaklaşık 100 bin engelli vatandaşın işe yerleştirilmesi hedefleniyor.


Hazal ATEŞ
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