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Gençlere 500 bin euro

Gençlere 500 bin euro
Yeni iş hacmi üretilmesi için atağa geçen hükümet, bir yandan da yılların getirdiği yığılmayı, kronik işsizliği ortadan kaldırmak için tüm imkanları seferber ediyor. İşini kurmak isteyen gençlere fırsat kapısı açmak için 10 farklı program kapsamında kredi ve hibe desteği veriliyor. 'İş sizi çağırıyor' projesiyle gençlere girişimcilik eğitimi; sanayi, turizm, tekstil gibi lokomotif sektörlerde iş kurarak istihdam sağlayan yatırımcılara danışmanlık hizmeti veriliyor. İşsiz gençlere yönlendirilecek projeler için AB fonlarından yaklaşık 500 bin euro destek sağlanırken, köylerdeki gençler yatırım projelerine yönlendirilecek.

8 AY MESLEK KURSU
Hükümet, gençlerin çalışma hayatına girişini desteklemek için 2 yıl süreli mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği projesini yaşama geçiriyor. Gençlere 8 aylık dönemde hem teorik hem de pratik eğitim verilecek. Katılımcıların Genel Sağlık Sigortası primleri karşılanmaya devam edecek.


Hazal ATEŞ
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