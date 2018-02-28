Emekliye fark zammı göründü

Temmuz ayı hem emekliler hem de memurlar için zam ayı olacak. SSKve Bağ-Kur emeklilerineenflasyon zammı verilecek. 2017'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kuremeklilerinin zam oranını gösterecek.
PROGRAMDA VAR Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ise, geçtiğimiz Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede alınan karar uyarınca yüzde3.5 olacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memurlara ve emeklilere enflasyon farkı verilecek. Tahminler, memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı çıkabileceğini gösteriyor. 2018 Yılı Programı'nda enflasyon tahminlerine göre yüzde3.5 zamma ilaveten yüzde0.02'lik fark olabileceği ifade ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.5 zam+ yüzde 0.02 enflasyon farkı verilecek. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'ayükseltmesi, farkın yükselebileceğini gösteriyor. Memur emeklilerinin yüzde3.5'lik zamma ilaveten ne kadar enflasyon farkı alabileceği 3 Temmuz'da ortaya çıkacak.
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