;
Yol Durumu
  1. KDV müjdesi
  2. 4 ilçeyi ihya etti

Emekliye fark mı göründü

Temmuz’da yüzde 3.5 alacak memurlara ve memur ine ikinci artış göründü. Tahminler, farkı olacağını gösteriyor

Emekliye fark zammı göründü
Temmuz ayı hem hem de memurlar için ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zammı verilecek. 2017'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

PROGRAMDA VAR
Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ise, geçtiğimiz Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede alınan karar uyarınca yüzde 3.5 olacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memurlara ve emeklilere enflasyon farkı verilecek. Tahminler, memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı çıkabileceğini gösteriyor. 2018 Yılı Programı'nda enflasyon tahminlerine göre yüzde 3.5 zamma ilaveten yüzde 0.02'lik fark olabileceği ifade ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.5 zam + yüzde 0.02 enflasyon farkı verilecek. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesi, farkın yükselebileceğini gösteriyor. Memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik zamma ilaveten ne kadar enflasyon farkı alabileceği 3 Temmuz'da ortaya çıkacak.
Etiketler: , ,
  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar