Esnaf kepenklerini ‘rekor’a açtı

Ülkemizde esnaf tarafından açılan işyeri sayısı 2017 sonu itibarıyla son 10yılın rekor seviyesine ulaştı. TürkiyeEsnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, esnaf sayısı 2017 sonu itibarıyla 1 milyon 673 bin 225'e yükseldi. 2017, faaliyete geçen 229 bin 367 yeni işyeriyle 'en fazla kepenk açılan' ve 96 bin 945 ile 'en az kepenk kapanan' yıl olarak kayıtlara geçti. İl bazında bakıldığında, esnaf tarafından en çok işyeri geçen yıl İstanbul'da açıldı. Kentte faaliyet göstermeye başlayan işyeri sayısı 2017'de 25bin 889'a ulaştı. Bu ili, 14 bin 541 işyeriyle İzmir, 13 bin 424 işyeriyle Ankara ve 11 bin 71 işyeriyle Antalya izledi. Geçen yıl işyerinin en az açıldığı il ise Bayburt oldu. 2017'de sadece 211 işyerinin açıldığı Bayburt'u, 231 işyeriyle Ardahan, 245 ile Kilis, 304 işyeriyle Tunceli izledi. TESK Başkanı BendeviPalandöken, yeni nesil esnaf sayısının her geçen gün artmasındaki en büyük etkenin girişimcilik eğitimleri olduğunu belirterek, işsizliğe en büyük çözümü ve ekonominin büyümesine en büyük katkıyı girişimcilerin sağladığını belirtti.
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