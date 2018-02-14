Konut kredisi faizleri 20 ayın zirvesinde
Konut kredi faizleri aylık yüzde 1.15’le son 20 ayın en yüksek oranına ulaştı. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla düşmeye başlayan konut kredisi faiz oranları son bir yıldır her ay artıyor
BANKALARIN KâRI ARTTI
Öte yandan, Türk bankacılık sektörünün geçen yılki net kârının 2016'ya kıyasla yüzde 30.9 artarak 49.1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ferdi konut kredi stoku yaklaşık 193 milyar liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam kredi stoku ise 2.1 trilyon liraya yükseldi. Bankaların verdiği toplam kredi stoğunun yaklaşık yüzde 9.2'si konut kredisi.
BAŞVURULAR REDDEDİLİYOR
Konut sektörünün temsilcileri, bankalara halihazırda konut kredisi için yapılan başvuruların 3'te birinin reddedildiğini, normalde yüzde 100 olan kredi verme oranının yüzde 70-65'lere gerilediğini, verilen tutarların da düşürüldüğünü kaydetmişti. Türkiye'de faiz oranlarında yüzde 1'in kritik eşik olduğunu vurgulayan inşaatçılar, faiz oranlarının bu rakamın altında olması, gerektiği görüşünde. Faizlerin düşmemesi halinde konut satışlarının yavaşlamasından endişe eden sektör temsilcileri yüksek faiz oranları nedeniyle alımlarının ertelendiğini de dile getiriyor.
Yavuz KARAMAN
Etiketler: konut kredisi , banka
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.