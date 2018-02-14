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faizleri 20 ayın zirvesinde

Konut kredi faizleri aylık yüzde 1.15’le son 20 ayın en yüksek oranına ulaştı. 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla düşmeye başlayan faiz oranları son bir yıldır her ay artıyor

Konut kredisi faizleri 20 ayın zirvesinde
Bankaların tüketicilere sunduğu en düşük faizi aylık yüzde 1.15. Bu oran son 20 ayda uygulanan en yüksek kredi faiz oranı oldu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Ziraat Bankası başta olmak üzere çok sayıda , 10 yıllık konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, konut kredisi faizleri Mart 2017'de aylık yüzde 0.92'ye kadar gerilemişti. Bu ayran itibaren her ay yükselen faiz oranları, geçen ay aylık yüzde 1.14'e, bu ay ise yüzde 1.15'e kadar ulaştı. Konut kredi faiz oranları yüzde 1.15'i en son Haziran 2016'da görmüştü.

BANKALARIN KâRI ARTTI
Öte yandan, Türk bankacılık sektörünün geçen yılki net kârının 2016'ya kıyasla yüzde 30.9 artarak 49.1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ferdi konut kredi stoku yaklaşık 193 milyar liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam kredi stoku ise 2.1 trilyon liraya yükseldi. Bankaların verdiği toplam kredi stoğunun yaklaşık yüzde 9.2'si konut kredisi.


BAŞVURULAR REDDEDİLİYOR
Konut sektörünün temsilcileri, bankalara halihazırda konut kredisi için yapılan başvuruların 3'te birinin reddedildiğini, normalde yüzde 100 olan kredi verme oranının yüzde 70-65'lere gerilediğini, verilen tutarların da düşürüldüğünü kaydetmişti. Türkiye'de faiz oranlarında yüzde 1'in kritik eşik olduğunu vurgulayan inşaatçılar, faiz oranlarının bu rakamın altında olması, gerektiği görüşünde. Faizlerin düşmemesi halinde konut satışlarının yavaşlamasından endişe eden sektör temsilcileri yüksek faiz oranları nedeniyle alımlarının ertelendiğini de dile getiriyor.


Yavuz KARAMAN
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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