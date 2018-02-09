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Marka değerini en çok Ziraat artırdı

Marka değerini en çok Ziraat artırdı
Brand Finance'ın 'Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018' araştırması sonuçlarına göre; geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'deki bankalar arasında marka değerini en fazla yükselten banka oldu. Marka değerini 120 milyon dolar artırarak 1 milyar 432 milyon dolara çıkaran Ziraat Bankası, sıralamada 5 basamak birden yükseldi. Ziraat Bankası'nın AA- olan marka notu da AA+ seviyesine çıktı.
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