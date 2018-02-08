Esnafın çalışanının 6 ay maaşı devlette

İstihdam seferberliğinin ikinci fazında gençlerin istihdamına ekstra teşvikler verilecek, esnafın personel alması kolaylaşacak. Meclis maratonu başlayan torba tasarıya göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine, istihdam ettikleri genç işçiler için ekstra destek sağlanacak. İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa, 2018yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 aydabir ücret desteği verilecek.
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