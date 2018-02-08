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Yol Durumu
  1. Kimsesiz gençler memur olacak
  2. Ev alana 20 bin TL

ın çalışanının 6 ay maaşı devlette

Esnafın çalışanının 6 ay maaşı devlette
İstihdam seferberliğinin ikinci fazında gençlerin ına ekstra teşvikler verilecek, ın personel alması kolaylaşacak. Meclis maratonu başlayan torba tasarıya göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine, istihdam ettikleri genç işçiler için ekstra destek sağlanacak. İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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