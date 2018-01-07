Çiftlikbank’a çifte kıskaç

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çiftlikbank reklamlarına yasak getirdi. Bakanlık nihai karar verilinceye kadar 3 ay süreyle reklamların yayımlanmayacağına ilişkin yaptığı duyuruda "Tüketicilerimizin bu ve benzeri oluşumlara karşı daha hassas ve ihtiyatlı davranmaları, tasarruflarını bu gibi alanlara yatırırken azami özeni göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verdi:



BAKANLIK AÇIKLADI

"Bilindiği üzere son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen "Çiftlikbank" ile ilgili olarak, Bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler devam etmektedir. Bu aşamada, firmanın gerçekleştirdiği tüm tanıtımlarda kullanmış olduğu "ÇİFTLİKBANK" ifadesinin, Bankacılık Kanunu'nun 150 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Reklamlar hakkında Reklam Kurulu'muz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir. "