Babayiğitler yola çıktı

60 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU
Türkiye'nin otomobili için yola çıkılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrıyı yaptı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunu yürüttü. 5 firma elini taşın altına koydu ve Ortak Girişim Grubu'nu oluşturdu. 60 yıllık rüya için imzalar bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili üretecek şirketleri açıkladı. Üretilecek ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi olduğunu belirten Erdoğan, 2021 yılında yerli otomobilin satışa çıkmasını beklediğini söyledi. Erdoğan, şirketleri açıklarken şu ifadeleri kullandı: Şimdi size Ortak Girişim Grubu'nda yer alan 5 şirketimizi teker teker açıklıyorum.
ANADOLU GRUBU
50 bin çalışanıyla Türkiye'ye çok değerli katkıları bulunuyor. Otomobil sektörüne de çok ciddi katkıları olan Anadolu Grubu'nun bu projede yer almasını çok önemli buluyorum.
BMC:
Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, yarım asırlık bir geçmişe sahip. Şirket mülkiyeti 2011 yılında değiştiren BMC'nin bu projede yer alma kararını memnuniyetle karşıladım. Kendilerini tebrik ediyorum.
KIRAÇA HOLDİNG:
Bu şirketimiz her ne kadar 20 yıla yakın bir geçmişe sahip görünüyorsa da aslında yarım asırı aşan bir geçmişe sahip. Türkiye'de otomobile odaklanmış az sayıdaki kuruluştan biri olan Kıraça Holding, sektörde çok önemli bir yer almıştır. Kendilerini tebrik ediyorum.
TURKCELL:
Malum yazılımın ve yüksek teknolojinin önemi olduğu projede Turkcell'in yer alması yapılan işin doğruluğuna işaret ediyor. Ben bu kuruluşumuzu da tebrik ediyorum.
ZORLU HOLDİNG:
Kuruluşu 1953'e kadar uzanan Zorlu Holding, Denizli'den başladığı sanayicilik geçmişini bugün dünyaya yaymış bir şirkettir. Geniş bir yelpazede üretim yapan Zorlu Holding'in bu projede yer alması Türkiye ekonomisi için önemli bir şanstır.
5 BABAYİĞİDE DE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM
Başbakan Binali Yıldırım, yeril otomobil ilgili olarak şu sözleri söyledi: "Bugün ülkemiz, memleketimizin ekonomisi için önemli bir toplantıdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin potansiyelini değerlendirerek yerli marka otomobil için 'artık vakti geldiğini' söylemesi aslında bu süreci resmen başlatmış oldu. Türkiye'nin geleceği için projenin ilk adımını attığımız bugün de Cumhurbaşkanımız ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca 'Yok mu babayiğit' çağrısına cevap veren 5 babayiğide de teşekkürlerimi sunuyorum. 5'li bir ortaklık için buradalar. Bugün imzaları atacaklar. Bu önemli projenin otomotiv sektörüne ve iş dünyamıza da yeni bir heyecan getireceğinden endişem yok. Bu proje büyüyen kalkınan geleceğe kararlılıkla yürüyen Türkiye'nin başarılarına yeni bir başarı da ilave edecektir. Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacak bu adımı da bugün atıyoruz. İnşallah Türkiye'nin yepyeni ufuklara doğru ilerlediğini hep birlikte göreceğiz" dedi.
ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN:
Özilhan, Anadolu'dan kazandığını Anadolu'ya geri veren bir grup olarak Türkiye'nin Otomobili Projesi ortak girişim grubunun bir üyesi olmaktan ve Anadolu Grubu'nun 67 yıldır oluşturduğu deneyimi bu projede Türkiye'nin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Özilhan, dünya otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm sürecine Türkiye'nin de günümüz teknolojilerini kullanarak katılması gerektiğini belirterek, özellikle böyle önemli bir projede devletin desteğinin bulunmasının önemine işaret etti.
BMC YÖNETİM KURULU BAŞKANI ETHEM SANCAK:
"Bilhassa son yıllarda dünya çapında kabul gören savunma sanayii araçları; dünyanın her köşesinden 75 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı, bugüne kadar üretmiş olduğu ticari ve askeri kullanımlı motorları, tekerlekli ve paletli zırhlı araçları, tank ve raylı sistemler alanında devam eden çalışmaları ve 500 mühendis, toplam bin 800 çalışanı ile firmamız bu milli projede görev üstlenmeye hazırdır."
KIRAÇA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI İNAN KIRAÇ:
Türkiye'nin kendi markasını yapabilecek güce sahip olduğuna değişen Kıraç, "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nun varlığı ve amacı büyük önem taşıyor. Değişen bu dünyaya hızla en üst seviyede ayak uydurmak, eğitim ve teknolojiyle öne geçmek mecburiyetindeyiz. Bu noktada Türkiye, kendi markasını başka yabancı bir ortağa ihtiyaç duymadan kendi imkânlarıyla yapacak seviyededir. Ümit ediyorum ki Ortak Girişim Grubu'nun yapacağı çalışmalar olumlu sonuçlanacaktır" diye konuştu.
TURKCELL YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET AKÇA:
Akça, Turkcell'in önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmet vermeye başlayacak olan 5G teknolojisinin hazırlığı içinde olduğuna vurgu yaptı. Akça, "Türkiye'nin otomobili projesini destekleyecek olan, akıllı ulaşım sistemlerinin öncü teknolojilerinin hazırlık çalışmaları da bu kapsamda devam etmektedir. Yerli otomobil projesine önemli katkılarımızın olacağına inanıyoruz. 'Kader gayrete âşıktır' diyor ve Türkiye'nin otomobili için yola çıkıyoruz..."
ZORLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET NAZİF ZORLU:
"Biz her zaman yerli sanayiye inanan ve yerli sanayinin gücüyle büyüyen bir grup olduk. Yaptığımız katma değerli üretim ve gerçekleştirdiğimiz ihracat ile bugüne kadar ülke ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağladık. Grubumuz, yerli sanayideki gücü ve ileri teknolojideki bilgi birikimi ile şimdi de yerli otomobil üretim sürecinde rol üstlenerek, katkılarını artıracaktır..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.