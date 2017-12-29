Sosyal yardımlar rekor kırdı

AİLE ve Sosyal PolitikalarBakanlığı, 2017'nin sosyal yardımbilançosunu açıkladı. Bakanlık; engellivatandaşlara, terör mağdurlarına vedar gelirli ailelere 1 yılda yaklaşık 12milyar liralık sosyal yardım sağladı.Bunun yanı sıra, 'koruyucu aile projesi'kapsamında ise 1 yıl içerisinde bin 124çocuk yuva sahibi oldu. 2017'de yoksulailelere ev yapım ve onarım yardımıkapsamında 44 milyon liralık kaynakaktarıldı. 18 yaş altı 90 bin engellivatandaş için 3 milyar, yaklaşık 500 binağır engelli vatandaşa ise 'evde bakımyardımı' kapsamında 5 milyar 720 binlira olmak üzere yaklaşık 600 bin engellivatandaşa 8 milyar 720 bin liralıksosyal yardım yapıldı.
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