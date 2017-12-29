 ;
Yol Durumu
  1. Yoksula 4 bin 368 TL
  2. Vergi ve harçlara yeni tarife

lar rekor kırdı

Sosyal yardımlar rekor kırdı
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2017'nin bilançosunu açıkladı. Bakanlık; engelli vatandaşlara, terör mağdurlarına ve dar gelirli ailelere 1 yılda yaklaşık 12 milyar liralık sosyal yardım sağladı. Bunun yanı sıra, 'koruyucu aile projesi' kapsamında ise 1 yıl içerisinde bin 124 çocuk yuva sahibi oldu. 2017'de yoksul ailelere ev yapım ve onarım yardımı kapsamında 44 milyon liralık kaynak aktarıldı. 18 yaş altı 90 bin engelli vatandaş için 3 milyar, yaklaşık 500 bin ağır a ise 'evde bakım yardımı' kapsamında 5 milyar 720 bin lira olmak üzere yaklaşık 600 bin engelli vatandaşa 8 milyar 720 bin liralık sosyal yardım yapıldı.

Betil BAŞ
Etiketler: ,
  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar