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masrafı artıyor

Pasaport masrafı artıyor
Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar için hazırlanması gereken temel evrakların başında yer alan a sahip olmak, 2018 yılından itibaren biraz daha masraflı olacak. Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle; 6 aylık; 137,50 TL, 1 senelik; 201,30 TL, 3 senelik; 465,50 TL, 4-10 senelik; 657,40 TL.
Etiketler:
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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