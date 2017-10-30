Ekonomideki yükseliş hızlanacak

AK Parti Merkez KararYürütme Kurulu (MKYK)toplantısından, ekonomiyeilişkin önemli mesajlar çıktı.Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, ekonomideki büyümenin,yükselişin hızlanacağını vurguladı.Erdoğan, ekonomiyi güçlendirecekadımların süreceği, yatırımcılarınelini rahatlatacak adımlarınatılacağı mesajını verdi. Faizlerinhâlâ çok yüksek olduğuna değinenErdoğan, enflasyonla mücadeleninbaşarılı olması için öncelikle aşağıçekilmesinin zorunlu olduğunun birkez daha altını çizdi.Türkiye ekonomisindeki büyümeyedikkat çeken Erdoğan'ın, "Ekonomihassas gündem maddemiz. Yüksekfaizlerinyatırımların önünükesiyor, her şeyi etkiliyor.Geçen hafta kamu bankalarıyöneticileriyle bir araya geldik.Faizlerin düşmesi, piyasanınfonlanması konusunda cesurolunması gerekiyor" tespitindebulunduğu öğrenildi.
TEŞVİKLERE DEVAM
Toplantıda, yatırımların hızlanacağı, enflasyonun düşüşeğilimde olduğu, büyüme hedefinin aşılarak Türkiye ekonomisinin daha da güçleneceği vurgusu yapıldı. Kamu yatırımlarının ve teşviklerin büyümeyi desteklemeye devam edeceğinin altı çizilerek, enflasyonun yıl sonundan itibaren belirgin bir düşüş trendine gireceği kaydedildi.
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