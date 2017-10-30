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deki yükseliş hızlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısında, ‘yi güçlendirecek hamlelerin süreceği, yatırımcıların elini rahatlatacak adımların atılacağı’ mesajını verdi, büyümenin ve yükselişin hızlanacağının altını çizdi...

Ekonomideki yükseliş hızlanacak
AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısından, ye ilişkin önemli mesajlar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki büyümenin, yükselişin hızlanacağını vurguladı. Erdoğan, ekonomiyi güçlendirecek adımların süreceği, yatırımcıların elini rahatlatacak adımların atılacağı mesajını verdi. Faizlerin hâlâ çok yüksek olduğuna değinen Erdoğan, enflasyonla mücadelenin başarılı olması için öncelikle aşağı çekilmesinin zorunlu olduğunun bir kez daha altını çizdi. Türkiye ekonomisindeki büyümeye dikkat çeken Erdoğan'ın, "Ekonomi hassas gündem maddemiz. Yüksek faizlerin yatırımların önünü kesiyor, her şeyi etkiliyor. Geçen hafta kamu bankaları yöneticileriyle bir araya geldik. Faizlerin düşmesi, piyasanın fonlanması konusunda cesur olunması gerekiyor" tespitinde bulunduğu öğrenildi.

TEŞVİKLERE DEVAM
Toplantıda, yatırımların hızlanacağı, enflasyonun düşüş eğilimde olduğu, büyüme hedefinin aşılarak Türkiye ekonomisinin daha da güçleneceği vurgusu yapıldı. Kamu yatırımlarının ve teşviklerin büyümeyi desteklemeye devam edeceğinin altı çizilerek, enflasyonun yıl sonundan itibaren belirgin bir düşüş trendine gireceği kaydedildi.

Hazal ATEŞ
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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