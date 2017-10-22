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Yerli elektrikli otobüs Avrupa’da görücüye çıktı

Yerli elektrikli otobüs SILEO Avrupa’da görücüye çıktı
Bozankaya firmasının ürettiği ikinci nesil elektrikli otobüs , Belçika'nın Kortrijk şehrinde düzenlenen Busworld Europe 2017 fuarında görücüye çıktı. Çevre dostu, sessiz, verimli ve yakıt tasarruflu özellikleriyle ön plana çıkan otobüsün 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modelleri bulunuyor. Yolcu kapasitesi 75 ile 232 arasında değişen, herhangi bir güç kaybı yaşamadan yüksek performans sunan ve 4 saatte şarj edilebilen otobüs, 400 kilometreye kadar kesintisiz gidebilme kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, ilk nesil elektrikli otobüsü 4 yıl önce tanıttıklarını, 2.5 yıldır bu otobüsle yolcu taşıdıklarını söyledi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

Kutlarim. Bunlar duymak istedigimiz haberler. Helal olsun.

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cevapla 22.10.2017 06:55
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