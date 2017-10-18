Ünlü yapımcıdan yeni yatırım

Denge Yatırım Holding'te Recep Ali Keydal hisselerini Pana Film'in kurucularından Tayyar RaciŞaşmaz'a sattı. Deli Yürek dizisinin senaristliğiyle başlayan ve uzun yıllar Kurtlar Vadisi dizinin senaristliği ve yapımcılığını üstlenen, ardından EşkiyaDünyaya Hükümdar Olmaz'la ses getiren yapımcı ve senarist TayyarRaci Şaşmaz, şirketin yüzde 48.5'ini aldı. Şaşmaz, 5 milyon 335 bin 430 adet imtiyazlı paya 55.4 milyon lira bedel ödedi. Piyasa değeri 10 milyon dolar olan Denge Yatırım Holding'de Şaşmaz, kurucu hisselerle birlikte toplam oy haklarının yüzde 81.23'üne sahip oldu. Borsada işlem gören Denge Holding'in iş kolları içerisinde ticaret, finansal hizmetler ve enerji bulunuyor.
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