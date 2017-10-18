MTV ’den 13.6 milyar lira gelir

MOTORLU Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) gelecek yıl 13.6 milyar lira, harçlardan da 23.7 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. Meclis'e sunulan bütçe tasarısına göre; mülkiyet üzerinden alınacak vergiler ile kira gelirleri toplamı gelecek yıl yaklaşık 17 milyar lira olacak. MTV gelirlerinde yüzde 22.7 artış olması öngörülürken, veraset ve intikal vergisi geliri yüzde 49.3 artarak 1.1 milyar lira olacak. Kira geliri tutarı da 2 milyar 213 milyon liraya çıkacak.