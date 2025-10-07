YÖS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YÖS/2 sınava gün sayıyor. Peki YÖS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta ve giriş belgesi nereden alınır? İşte sonuç tarihi…