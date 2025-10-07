YÖS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YÖS/2 sınava gün sayıyor. Peki YÖS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta ve giriş belgesi nereden alınır? İşte sonuç tarihi…
2025-YÖS/2 SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2), 19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
TR-YÖS, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yapabileceği temel sınavlardan biri olarak dikkat çekiyor. Adaylar, Matematik, Geometri ve Genel Yetenek testlerinden sorumlu olacak.