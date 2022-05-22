YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, erişime açıldı mı? YKS yerleri ne zaman belli olacak 2022? 2022 YKS ne zaman düzenlenecek?

Tüm illerden binlerce kişi YKS yerleri ne zaman belli olacak 2022? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, erişime açıldı mı sorularına yanıt arıyor. İstediği üniversitede okumanın hayalini kuranların bu sınavı başarılı not olarak geçmesi gerekiyor ve yaz ayları yaklaşırken heyecan daha da arttı. Sınava gireceği merkezi merak edenler YKS sınav yerlerini ve belgesini öğrenerek almak istiyor. Peki ÖSYM tarafından her sene gerçekleştirilen 2022 YKS ne zaman düzenlenecek?
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
YKS sınav giriş yerlerinin resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmasa da, ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.