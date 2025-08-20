Yeni eğitim döneminde bazı okullarda zil çalmayacak: Öğrenciler derse kendi girecek

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde birçok yeni uygulama hayata geçirilecek. Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda yeni eğitim öğretim döneminde "zilsiz okul" uygulaması başlatılacak. Teneffüse çıkan öğrenciler ders saati geldiğinde kendileri sınıfları girecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

Zilsiz okul dönemi başlıyor (AA)

Ayrıca okulların açıldığı ilk hafta farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak. Ders kitaplarının temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek. Kitaplar, Sıfır Atık Projesi kapsamında yıl sonunda okullara geri teslim edilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan ve tüm illere gönderilen "2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeye göre okullarda yapılacak uygulamalar şöyle:

İLK DERS YEŞİL VATAN: Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca yürütülmesine önem verilecek. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.

TÖRENLERE KOMİSYON: Okullarda tören, kutlama ve anma günleri gibi etkinliklerde müzik, video, broşür ve pankart gibi materyaller, kurulan eser inceleme komisyonunun onayıyla kullanılabilecek.

ÖZEL ŞUBE AÇILMAYACAK: Ayrıştırmaya yol açacak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini ortadan kaldıracak, pedagojik açıdan olumsuzluklara sebebiyet verecek okula kayıt, teknolojik ve fiziki imkânlar, yabancı dil eğitimi gibi hususlar gerekçe gösterilerek "özel şube" açılmasına izin verilmeyecek.

YENİ MÜFREDAT: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programları, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda kademeli olarak uygulanacak.

EKSTRA KAYNAK YOK: Okullarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller kullandırılmayacak. Velilere maddi külfet oluşturacak bu tür uygulamalardan kaçınılması, bu konuda il genelinde okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarının yapılmaması için gerekli tedbirler alınacak.

AKRAN DAYANIŞMASI: Genelgeye göre, okullarda akran dayanışmasını güçlendirme konusunda rehber öğretmenler, okul idareleri, veliler ve öğretmenler tarafından koordineli çalışmalar yürütülecek.

ÖZEL OKULLARDA FAHİŞ ÜCRETLERE KARŞI SIKI DENETİM GELİYOR

Özel okulların, eğitim ücretleri ile sundukları diğer hizmetlerin ücretlerini belirlemesinde yönetmelikteki ilgili maddelere uygun hareket etmemeleri, ayrıca kademe başlangıçları için belirlenecek ücretlerde fahiş fiyat uygulamaları durumunda tespit edilen okullarla ilgili işlem yapılacak.

MEZUNİYET ETKİNLİKLERİNDE OKUL DIŞI MEKANLAR YASAKLANDI

Planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekân veya alanları kullanılacak, okul ya da kurum dışındaki mekânlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI'NDA YERLİ ÜRETİM VE TASARRUF BİLİNCİ İŞLENECEK

Öğrencilerde milli bilincin oluşmasına katkısı bulunan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliklerinde, yerli üretim ve tüketimin önemi, tasarruf bilincinin artırılması ve milli ekonominin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gibi temalar işlenecek, yerli sanayi ile teknoloji ürünleri tanıtılacak.