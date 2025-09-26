PODCAST CANLI YAYIN

YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA | 2025 YDUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan başvurulara ilişkin sonuçların erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, YDUS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA | 2025 YDUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

YDUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

YDUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerin değerlendirilmesinin ardından, 2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını 26 Eylül 2025 saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Ek yerleştirmelere ilişkin sayısal veriler ise ÖSYM tarafından yayımlanan ek dosyada paylaşıldı.

YDUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI (LİNK)
YDUS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileri girilerek sorgulanabiliyor.

