YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA | 2025 YDUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

YDUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
YDUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerin değerlendirilmesinin ardından, 2025-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını 26 Eylül 2025 saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
Ek yerleştirmelere ilişkin sayısal veriler ise ÖSYM tarafından yayımlanan ek dosyada paylaşıldı.