Yarın okul var mı, yok mu? 11 Ocak Salı okullar tatil mi edildi? Kar tatili olan okulların tam listesi: Muş...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz ile Kıyı ve Güney Ege ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın'ın kıyıları ile Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Ayrıca Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji'den gelen uyarılar sonrası Valiliklerden son dakika 'kar tatili' açıklamaları geldi.