Yarın okul var mı, yok mu? 11 Ocak Salı okullar tatil mi edildi? Kar tatili olan okulların tam listesi: Muş...

Yarın okul var mı, yok mu? 11 Ocak Salı okullar tatil mi edildi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji'den il il yoğun kar yağışı, kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Tedbir alan Valiliklerden peş peşe 'kar tatili' açıklamaları gelmeye başladı. Öğrenci ve velileri illerinde okulların yarın tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte son dakika Valilik açıklamaları ve kar tatili olan okulların tam listesi...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz ile Kıyı ve Güney Ege ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın'ın kıyıları ile Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli yağış bekleniyor.
Ayrıca Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji'den gelen uyarılar sonrası Valiliklerden son dakika 'kar tatili' açıklamaları geldi.
KAR TATİLİ OLAN OKULLARIN TAM LİSTESİ
MUŞ
Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.