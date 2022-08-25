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    • Eğitim
    • 25.08.2022 09:07
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    • 25.08.2022 09:08
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    Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları için ne gerekli? 2022 Üniversite son kayıt tarihi ve harç ÜCRETLERİ

    Üniversite kayıtları devam ederken halen kayıt işlemlerine başlamayan binlerce kişi son kayıt tarihi ve harç ücretlerini araştırmaya koyuldu. Peki Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları için ne gerekli? İşte 2022 Üniversite son kayıt tarihi ve harç ÜCRETLERİ

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Üniversite son kayıt tarihi ve harç ücretleri gündeme geldi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından 22 Ağustos 2022 itibariyle üniversite kayıt tarihlerinin başladığı duyuruldu. Kayıtlarda son güne yaklaşırken Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları için ne gerekli? sorularının yanıtları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

    Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN NE GEREKLİ?

    -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

    -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

    -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.

    -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

    -Nüfus cüzdan fotokopisi.

    -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

    -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

    -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

        2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

        Tıp fakülteleri: 961 TL

        Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL

        Veterinerlik : 629 TL

        Pilotaj: 765 TL

        Bilgisayar: 630 TL

        Mühendislik ve mimarlık: 630 TL

        Güzel Sanatlar: 513 TL

        Fen Edebiyat: 463 TL

        Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL

        İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL

        Açık Öğretim: 105 TL

        Konservatuvar: 958 TL

        Turizm: 463 TL

        UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

        Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL

        Pilotaj: 6.944 TL

        Bilgisayar: 2.486 TL

        Mühendislik: 2.486 TL

        Mimarlık: 2.486 TL

        Güzel sanatlar: 3.130 TL

        Fen edebiyat: 2.084 TL

        Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL

        İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL

        İletişim fakültesi: 1.564 TL
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        Haberler Eğitim Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları için ne gerekli? 2022 Üniversite son kayıt tarihi ve harç ÜCRETLERİ
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