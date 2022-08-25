Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları için ne gerekli? 2022 Üniversite son kayıt tarihi ve harç ÜCRETLERİ

Üniversite son kayıt tarihi ve harç ücretleri gündeme geldi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından 22 Ağustos 2022 itibariyle üniversite kayıt tarihlerinin başladığı duyuruldu. Kayıtlarda son güne yaklaşırken Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları için ne gerekli? sorularının yanıtları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN NE GEREKLİ?
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.
-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.
-Nüfus cüzdan fotokopisi.
-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)
-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)
-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)