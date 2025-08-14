SON DAKİKA
ÜNİVERSİTE E-KAYIT YAP EKRANI (e-Devlet) | Üniversite kayıtları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler hangileri?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının heyecanlı bekleyişi başladı. 2025-2026 eğitim yılı için üniversite kayıt tarihleri merak konusu olurken, öğrenciler hangi tarihlerde ve nasıl kayıt yaptırabileceklerini araştırıyor. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek e-kayıt süreci, gerekli belgeler ve başvuru adımları da adayların gündeminde yer alıyor. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025 , 11:17
ÜNİVERSİTE E-KAYIT YAP EKRANI e-Devlet | Üniversite kayıtları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler hangileri?

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları, aldıkları puanlara göre tercih ve kayıt sürecini mercek altına aldı. 2025-2026 eğitim yılı için üniversite kayıt tarihleri, e-kayıt işlemleri ve gerekli belgeler öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. E-Devlet üzerinden yapılabilen kayıt süreci, hangi adımları içeriyor ve hangi tarihlerde tamamlanması gerekiyor soruları adaylar tarafından araştırılıyor. İşte üniversite kayıt tarihleri…

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre 2025 YKS tercih işlemleri 30 Temmuz'da başladı ve 11 Ağustos'ta sona erdi. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirdi. Bu süreçte dikkatli ve planlı bir şekilde tercih yapmak, yerleştirme sonuçları açısından büyük önem taşıyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Henüz 2025-2026 eğitim yılı üniversite kayıt tarihleri netleşmiş değil. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak ve kayıt takvimi kesinleşecek.

EK YERLEŞTİRME İMKANI

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Bu süreç, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans anlamına geliyor.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT YAP EKRANI

Üniversite kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Adaylar, sisteme giriş yaparak gerekli adımları takip edebilir ve kayıt işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilir.

E-KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

