ÜNİVERSİTE E-KAYIT YAP EKRANI (e-Devlet) | Üniversite kayıtları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler hangileri?

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları, aldıkları puanlara göre tercih ve kayıt sürecini mercek altına aldı. 2025-2026 eğitim yılı için üniversite kayıt tarihleri, e-kayıt işlemleri ve gerekli belgeler öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. E-Devlet üzerinden yapılabilen kayıt süreci, hangi adımları içeriyor ve hangi tarihlerde tamamlanması gerekiyor soruları adaylar tarafından araştırılıyor. İşte üniversite kayıt tarihleri…

(Kaynak: AA) 2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ ÖSYM takvimine göre 2025 YKS tercih işlemleri 30 Temmuz'da başladı ve 11 Ağustos'ta sona erdi. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirdi. Bu süreçte dikkatli ve planlı bir şekilde tercih yapmak, yerleştirme sonuçları açısından büyük önem taşıyor.