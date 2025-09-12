SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

TUS SONUÇLARI 2025: TUS açıklandı mı? TUS ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları, binlerce tıp fakültesi mezununun uzmanlık yolculuğunda en kritik adımlardan biri olarak heyecanla bekleniyor. 2025 yılının 2. dönem sınavının ardından gözler ÖSYM’ye çevrilirken, sonuçların açıklanma tarihi adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Resmi duyurunun ardından adaylar, osym.gov.tr üzerinden kimlik bilgileriyle sonuç ekranına erişebilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Eylül 2025 , 11:56 Güncelleme Tarihi :12 Eylül 2025 , 12:01
TUS SONUÇLARI 2025: TUS açıklandı mı? TUS ne zaman açıklanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TUS sonuçları, binlerce tıp fakültesi mezununun radarında. 2025 yılının 2. dönem sınavının ardından gözler ÖSYM'ye çevrilirken, sonuçların açıklanma tarihi adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Resmi duyurunun ardından adaylar, osym.gov.tr üzerinden kimlik bilgileriyle sonuç ekranına erişebilecek.

(AA)(AA)

TUS AÇIKLANDI MI?

TUS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin sınav takvimiyle birlikte netleşti.
Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

(AA)(AA)

Açıklandığı takdirde adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

(AA)(AA)

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 2. Dönem ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2025 Cuma günü açıklanacak.

ÖSYM TUS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gürsel Tekin’den kendisini linç eden CHP’lilere sert tepki: Suç ortaklığını bozuyoruz
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur’an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Banka kredisinden farkı ne?
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Bugün yağmur yağacak mı? 12 Eylül MGM il il hava durumu: Trakya ve Karadeniz gök gürültülü sağanağa teslim
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan’a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: Silahı ele geçirdik
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas’ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı
CHP’li Antalya BB’nin Kent Lokantası pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  Kendi üzerime alamıyorum sen al
İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz’dan cevap | İsrail basını da yazdı
İsrail basını Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer!
Manavgat Belediyesi’ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
Barrack Sykes Picot itirafını Arz-ı Mev’ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: Suçtan elde edilen gelir aklandı
BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor
Oktay Kaynarca ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ’’Hiç dinlemedin mi?’’