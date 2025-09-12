TUS SONUÇLARI 2025: TUS açıklandı mı? TUS ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları, binlerce tıp fakültesi mezununun radarında. 2025 yılının 2. dönem sınavının ardından gözler ÖSYM'ye çevrilirken, sonuçların açıklanma tarihi adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Resmi duyurunun ardından adaylar, osym.gov.tr üzerinden kimlik bilgileriyle sonuç ekranına erişebilecek.
(AA)
TUS AÇIKLANDI MI?
TUS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin sınav takvimiyle birlikte netleşti.
Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
(AA)
Açıklandığı takdirde adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.