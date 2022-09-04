2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri için tarih belli olduı.
Yükseköğretim Kurulu, Twitter adresinde YKS ek tercih tarihleri ile ilgili paylaşım gerçekleştirdi. YÖK'ün paylaşımına göre YKS ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.
- Eğitim
- 04.09.2022 19:40
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- Son Güncelleme:
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- 04.09.2022 20:08
Son dakika: YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak
Son dakika haberi... 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak. Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.
2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri için tarih belli olduı.