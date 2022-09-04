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    • Eğitim
    • 04.09.2022 19:40
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    • 04.09.2022 20:08
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    Son dakika: YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak

    Son dakika haberi... 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak. Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.

    YKS ek yerleştirme tercihleri için tarih belli oldu

    2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri için tarih belli olduı.

    Yükseköğretim Kurulu, Twitter adresinde YKS ek tercih tarihleri ile ilgili paylaşım gerçekleştirdi. YÖK'ün paylaşımına göre YKS ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.

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    Haberler Eğitim Son dakika: YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak
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