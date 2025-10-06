PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi! ÖSYM, 2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2025-YKS sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim'de yapılabilecek.

