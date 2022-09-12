SON DAKİKA: Eğitimde sessiz devrim! Türkiye'de ilk defa tüm okullara doğrudan bütçe gitti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, bu yıl ilk defa yaptıkları uygulamadan ve yardımcı kaynbak kitaplardan bahsetti. Bakan Özer ayrıca 'kariyer sınavı' tartışmalarıyla ilgili de konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ÜCRETSİZ VERMEYE BAŞLADIK"

Hazırlıklara çok erken başladık. Cumhuriyet'in 100. yılına girerken tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz sorunsuz bir dönem geçirsin istedik. Bu sene bir yenilik yaptık. Yardımcı kaynak problem vardı. Tüm öğrencilerimize ücretsiz şekilde yardımcı kaynak kitapları sağlıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, okul kitaplarının haricinde yardımcı kaynak kitaplarını da ücretsiz vermeye başladık.