Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

1 vilayetimizden tamamında tatilin ardından okulları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimize selamlarımı gönderiyorum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bayrak şairimiz fikir ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yüreklerde fırtınalar estiren, adeta coşkun ırmaklar gibi akan şiirleri ile edebiyat hayatımızda silinmez izler bırakmıştır. Binlerce öğrenci yetiştirmiş onlara iyi insan olmayı vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir. Şairimizin sadece bayrak şiiri bile başlı başına bir destandır. Ey, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına hizmetleri, gayretleri, sabırları için ülkem ve melletim adına teşekkür ediyorum. Ana sınıflarını neşeyle doldurarak bu sene okulla ilk kez tanışan çocuklarımızı ayrıca tebrik ediyor tek tek gözlerinden öpüyorum.

Bugün rahmetle beraber sizinle birlikte olduk. Bundan 20 yıl önce ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Çocuklar öğrencilik yıllarımızı hatırlıyoruz. Biz bir hafta on gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik kitap defter alabilmek için. Bu acıyı çektiğimiz için bunları size çektirmemek istedik bunu da başardık.



YARDIMCI KAYNAKLAR ÜCRETSİZ

Şimdi yardımcı kitapları da ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün öğrencilerimiz hem ders kitaplarını hem de yardımcı kaynaklarını masalarında hazır buluyor. Seçmeli derslerle evlatlarımıza ilgi duydukları dersleri almalarına imkan verdik.

Yüzde 39 olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy Yaşam Merkezi projemiz ile eskinin kötü örneklerini tekrar hortlatmak yerine köy okullarını daha kaliteli bir anlayışla yeniden hayata kavuşturuyoruz. Binden fazla Köy Yaşam Merkezi açtık. İnşallah bunun sayısını bin 500'e ulaştıracağız. Orta öğretimde 10 bin okul projesi ile tüm liselerimizin eğitim ortamlarını teknolojik donanımlarını, spor salonlarını elden geçiriyor eksiklerini gideriyoruz.

İlim, erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı niteliğindeki bu kuşağın en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Genç nüfusumuzun önünü tıkayan değil nitelik ve nicelikle geliştiren eğitim öğretime bu yüzden önem veriyoruz.

Öğretmenlerimiz sizlerin ve velilerimizin de destekleriyle inşallah TEKNOFEST kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Son dönemde teknolojiden spora kadar her alanda gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin göstergesidir. Sevgili öğrenciler, güzel ülkemizin umudu yarını ve enerjisi sizlersiniz. Sizler anne babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin de göz bebeğisiniz.



SOYER'İN SKANDAL SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Tükiye değil. Tam tersine bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanına, bir hükümete, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen alt yapıda göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz.