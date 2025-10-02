PODCAST CANLI YAYIN

ÖSYM duyurdu: 2025 DUS ve STS Diş Hekimliği 2. dönem sınav giriş belgeleri yayınlandı! İşte sorgulama ekranı

2025-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'den gelen duyuruyla sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Sınav tarihleri ne zaman?

12 Ekim 2025 tarihinde, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) gerçekleştirilecek.

Sınav Yeri ve Sınava Giriş Belgesi Nasıl Sorgulanır?

Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri tamamlandı. Sınava giriş yapacak adaylar, Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile 2 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren alabilecek.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

12 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak sınavlara, saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak.

Adayların sınav saatinden önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları önem arz ediyor.

