ÖSYM duyurdu: 2025 DUS ve STS Diş Hekimliği 2. dönem sınav giriş belgeleri yayınlandı! İşte sorgulama ekranı

2025- DUS 2 . Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'den gelen duyuruyla sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Sınav Yeri ve Sınava Giriş Belgesi Nasıl Sorgulanır?

Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri tamamlandı. Sınava giriş yapacak adaylar, Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile 2 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren alabilecek.