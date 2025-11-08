PODCAST CANLI YAYIN

Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın

ilk, orta ve lise eğitimi 9 gün mola verdi. Annebabalar, “çocuklar bu zamanı nasıl geçirmeli” diye düşünürken uzmanlardan uyarı geldi: Dijital detoks yapın.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın

Eğitim uzmanları, 18 milyon öğrenci ve velileri için rehber oldu. Yılın ilk ara tatilinde, dijital ekranlardan uzak durup doğayla temas kurulması tavsiyesinde bulundu.

TAKVİM'den Ceyda Karaaslan'ın haberine göre eğitim uzmanları, ara tatilin bir "dijital detoks" dönemine dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Bilgisayar, tablet ve telefon ekranına saatlerce bakmak yerine kitap okuma, el becerilerini geliştiren etkinlikler veya aile sohbetleriyle zaman geçirmek çocukların zihinsel yorgunluğunu azaltıyor. Uzmanlar "Ara tatilde hedef; çocuğun zihnini dinlendirmek olmalı. Bu dönemde çocuklara ödev baskısı yerine oyun, doğa yürüyüşü ve aileyle geçirilen zaman öncelik kazanmalı" diyor.

Uzmanlara göre, kısa süreli doğa kaçamakları orman parkları, botanik bahçeleri veya müze gezileriyle çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir tatil yaşatabilir.

Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr ArşivFotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv

KÜLTÜR TURLARI
Hem eğitici hem de ilham verici etkinlikler olan müzeler, sanat galerileri ve çocuk tiyatroları tercih edilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ara Tatilde Etkinlik Var" programı kapsamında yüzlerce okulda atölyeler, spor turnuvaları ve sanat çalışmalarına katılım sağlanabilir.

Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr ArşivFotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv

EVDE ETKİNLİKLER
Ortak film geceleri, puzzle yapmak, birlikte yemek pişirmek veya evin küçük bir köşesini yeniden düzenlemek bile çocuklara sorumluluk bilinci ve takım ruhu kazandırıyor. Eğitimciler, özellikle "birlikte üretmenin" çocukların öz güvenini artırdığını vurguluyor.

SEYAHATLER
Safranbolu, Abant, Kapadokya, Göreme ve Assos gibi rotalara seyahat edilebilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
CIA casusu Hüseyin Gün itiraf etti: İmamoğlu'nun seçimleri “150 bin kişilik dijital ordu” ile yönettiği açığa çıktı!
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten: Son 10 ayda 530 milyar TL destek!
Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın
CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor
Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile görüşecek
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
İmamoğlu’nun kasası” sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü
Terörsüz Türkiye Komisyonu Perşembe günü toplanacak | MİT Başkanı sunum yapacak
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı
Beyaz Saray'daki zirve öncesi yeni gelişme | ABD'den Suriye kararı! Şara'ya yaptırımları kaldırdı
Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e sert çıkış: “Bir düşünüyor, beş konuşuyor”
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel'in 7 dosyası var!
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi