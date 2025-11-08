Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın

Eğitim uzmanları, 18 milyon öğrenci ve velileri için rehber oldu. Yılın ilk ara tatilinde, dijital ekranlardan uzak durup doğayla temas kurulması tavsiyesinde bulundu. TAKVİM'den Ceyda Karaaslan'ın haberine göre eğitim uzmanları, ara tatilin bir "dijital detoks" dönemine dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Bilgisayar, tablet ve telefon ekranına saatlerce bakmak yerine kitap okuma, el becerilerini geliştiren etkinlikler veya aile sohbetleriyle zaman geçirmek çocukların zihinsel yorgunluğunu azaltıyor. Uzmanlar "Ara tatilde hedef; çocuğun zihnini dinlendirmek olmalı. Bu dönemde çocuklara ödev baskısı yerine oyun, doğa yürüyüşü ve aileyle geçirilen zaman öncelik kazanmalı" diyor.

Uzmanlara göre, kısa süreli doğa kaçamakları orman parkları, botanik bahçeleri veya müze gezileriyle çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir tatil yaşatabilir. Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv KÜLTÜR TURLARI

Hem eğitici hem de ilham verici etkinlikler olan müzeler, sanat galerileri ve çocuk tiyatroları tercih edilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ara Tatilde Etkinlik Var" programı kapsamında yüzlerce okulda atölyeler, spor turnuvaları ve sanat çalışmalarına katılım sağlanabilir.