DEVAMSIZLIK KALKTI MI SON DAKİKA? Devamsızlık affı kimlere geldi? Devam zorunluluğu kararı! İlkokul, ortaokul, lise 12. sınıflar...

Devamsızlık kalktı mı, devamsızlık affı nedir, hangi sınıflar için geçerli sorusu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Öğrenciler için yeni karar alındı. 12. sınıfları ilgilendiriyor. Muaf müjdesi duyuruldu. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...
DEVAMSIZLIK KALKTI MI, DEVAMSIZLIK AFFI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini duyurdu. Özer "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
10 İLİMİZİ 3 KATEGORİYE AYIRDIK
Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer,gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
''Türkiye'nin daha önce deneyimleyemediği bir depremdi. Eğitim ile ilgili süreçli tüm çalışanlarımızla birlikte yürütmek için gayret sarf ettik. Eğitimin normalleşmesi için büyük emek verdik. Eğitimi normalleştirmeden bölgeyi normalleştirmek mümkün değildi.