DEVAMSIZLIK KALKTI MI SON DAKİKA? Devamsızlık affı kimlere geldi? Devam zorunluluğu kararı! İlkokul, ortaokul, lise 12. sınıflar...

450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş K.Maraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü.

Öğretmenlerimiz yemek pişirdi, ekmek üretti. Çadırların tüm organizasyonu öğretmenlerimizde.

NOTLARINA BAKMAKSIZIN ÜST SINIF

Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız.