Merdümgiriz ne demek, TDK sözlük anlamı ne? Merdümgiriz kime, neye denir?

Türkçede nadiren karşılaşılan kelimelerden biri olan merdümgiriz, özellikle edebi eserlerde rastlanan ilginç sözcüklerden biri. Peki merdümgiriz tam olarak ne anlama geliyor ve kime denir? TDK sözlük anlamı ne? İşte merak edilenler...
Merdümgiriz'in Anlamı Nedir, Ne Demek, Nasıl Yazılır?
Türk Dil Kurumu'na göre merdümgiriz kelimesi, insanlarla bir araya gelmekten hoşlanmayan kişiler için kullanılır.
"Merdümgiriz" şeklinde yazılır.
Merdümgiriz Kime Denir?
Toplum içinde aktif rol almak istemeyen ve insanlarla yoğun iletişim kurmaktan hoşlanmayan kişiler, merdümgiriz olarak adlandırılır.
Bu kişiler genellikle çekingen, gizemli ve kendi dünyasına dönük bir yapıya sahiptir.
Sosyal ortamlar yerine yalnızlığı tercih eden insanları tanımlarken bu kelime kullanılır.