Merdümgiriz ne demek, TDK sözlük anlamı ne? Merdümgiriz kime, neye denir?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Türkçede nadiren karşılaşılan kelimelerden biri olan merdümgiriz, özellikle edebi eserlerde rastlanan ilginç sözcüklerden biri. Peki merdümgiriz tam olarak ne anlama geliyor ve kime denir? TDK sözlük anlamı ne? İşte merak edilenler...