Merdümgiriz ne demek, TDK sözlük anlamı ne? Merdümgiriz kime, neye denir?

Türkçede nadiren karşılaşılan kelimelerden biri olan merdümgiriz, özellikle edebi eserlerde rastlanan ilginç sözcüklerden biri. Peki merdümgiriz tam olarak ne anlama geliyor ve kime denir? TDK sözlük anlamı ne? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025 , 16:00
Merdümgiriz'in Anlamı Nedir, Ne Demek, Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre merdümgiriz kelimesi, insanlarla bir araya gelmekten hoşlanmayan kişiler için kullanılır.

"Merdümgiriz" şeklinde yazılır.

  • İnsanlarla iç içe olmaktan kaçınan
  • Sosyal ilişkilerden uzak duran
  • Mizantrop yani insanlardan uzak durmayı tercih eden
  • Günlük kullanımda ise, toplumdan çekinen, kendi halinde ve genellikle içine kapanık kişileri tanımlamak için tercih edilir.
Merdümgiriz Kime Denir?

Toplum içinde aktif rol almak istemeyen ve insanlarla yoğun iletişim kurmaktan hoşlanmayan kişiler, merdümgiriz olarak adlandırılır.

Bu kişiler genellikle çekingen, gizemli ve kendi dünyasına dönük bir yapıya sahiptir.

Sosyal ortamlar yerine yalnızlığı tercih eden insanları tanımlarken bu kelime kullanılır.

