Mücehhez ne demek,TDK sözlük anlamı nedir? Mücehhez olmak, kılmak ne anlama geliyor?

Mücehhez olmak kelimesinin doğru yazımı, kullanım alanları ve dilimizdeki yeri merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan "Mücehhez" kelimesinin TKD sözlük anlamına ilişkin detaylar sorgulanıyor. Peki mücehhez ne demek,TDK sözlük anlamı nedir? Mücehhez olmak, kılmak ne anlama geliyor? İşte kelimeye ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025 , 15:28 Güncelleme Tarihi :14 Ağustos 2025 , 15:29
"Mücehhez olmak" kelimesinin doğru yazımı, hangi alanlarda kullanıldığı ve dilimizdeki yeri merak ediliyor. Özellikle arama motorlarında sıkça sorgulanan "mücehhez" kelimesinin TDK'daki tanımı ve ifade ettiği anlam araştırılıyor. İşte kelimeye dair tüm ayrıntılar…

TDK'ye göre mücehhez ne demek?

  1. sıfat, eskimiş Bir işin olması için gerekli olan malzeme ile donanmış, donatılmış, teçhiz edilmiş.
  2. sıfat, eskimiş Bir işin olması için hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış.

Mücehhez Olmak Kelimesi Nasıl Yazılır, Doğru Yazımı Nedir?

Doğru yazımı "mücehhez olmak" şeklindedir.

