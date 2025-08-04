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Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümü nefesleri kesti! Yarışmaya 104 bin takipçisiyle katılan sosyal medya fenomeni Habibe Teyze, 1 milyon TL'lik soruya kadar ilerlemeyi başardı. "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur?" sorusunu açtırdıktan sonra yarışmadan çekilme kararı aldı.

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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan yarışmanın son bölümünde birbirinden renkli yarışmacılar sahne aldı.

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"Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümü nefesleri kesti! Yarışmaya 104 bin takipçisiyle katılan sosyal medya fenomeni Habibe Teyze, 1 milyon TL'lik soruya kadar ilerlemeyi başardı.

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Yarışmacının karşısına "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur?" sorusu çıktı.

Sorunun şıkları şu şekilde:
A: İngiliz
B: Alman
C: Fransız
D: Hint

Habibe teyze sorunun ardından yarışmadan çekilme kararı alarak 500 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

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İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'İn son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular..