Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümü nefesleri kesti! Yarışmaya 104 bin takipçisiyle katılan sosyal medya fenomeni Habibe Teyze, 1 milyon TL'lik soruya kadar ilerlemeyi başardı. "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur?" sorusunu açtırdıktan sonra yarışmadan çekilme kararı aldı.
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