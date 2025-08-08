Mazruf kelimesi ne anlama geliyor, TDK sözlük anlamı nedir? Zarfa değil mazrufa bakmalı ne demek?

Mazruf kelimesi, Arapçadan Türkçeye geçen ve özellikle mektuplarda, paketlerde içeriği ifade eden önemli bir terimdir. TDK'ye göre "zarfa konmuş içerik" anlamına gelen mazruf, günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkar.
MAZRUF NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Mazruf kelimesi, Türkçede sıkça karşılaşılan ve Arapça kökenli bir terimdir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "mazruf" kelimesi şu anlamlara gelir:
Bu anlamlarıyla mazruf, özellikle mektup, paket veya herhangi bir gönderinin içindeki esas şeyi ifade etmek için kullanılır.
"Zarfa değil mazrufa bakmalı" ne demek?
Zarf: Dış kap, dış görünüş, yüzey, kabuk
Mazruf: İçerik, asıl olan, öz, içindekiler
Yani bu cümlede vurgulanmak istenen, önemli olanın dış görünüş değil, içeriğin, yani gerçek ve öz olanın değerlendirilmesi gerektiğidir. Başka bir deyişle; insanlara ve olaylara sadece dışarıdan bakmak yerine, içeriğine, anlamına dikkat etmek önemlidir.