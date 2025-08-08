SON DAKİKA
Mazruf kelimesi ne anlama geliyor, TDK sözlük anlamı nedir? Zarfa değil mazrufa bakmalı ne demek?

“Mazruf” kelimesinin ne anlama geldiği ve cümle içinde kullanımı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki mazruf ne demek? Mazruf kelimesi nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğündeki anlamı nedir ve cümle içinde nasıl kullanılır? İşte TDK'ye göre tanımı ve açıklaması...

Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025 , 18:50 Güncelleme Tarihi :08 Ağustos 2025 , 18:54
Mazruf kelimesi, Arapçadan Türkçeye geçen ve özellikle mektuplarda, paketlerde içeriği ifade eden önemli bir terimdir. TDK'ye göre "zarfa konmuş içerik" anlamına gelen mazruf, günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkar.

MAZRUF NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mazruf kelimesi, Türkçede sıkça karşılaşılan ve Arapça kökenli bir terimdir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "mazruf" kelimesi şu anlamlara gelir:

  • Zarf içine konmuş, zarflı
  • İçerik

Bu anlamlarıyla mazruf, özellikle mektup, paket veya herhangi bir gönderinin içindeki esas şeyi ifade etmek için kullanılır.

MAZRUF KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI NASIL?

Mazruf kelimesi günlük ve yazılı dilde şu şekilde kullanılabilir:

  • "Zarfa değil, mazrufa bakmalı."
  • "Gönderinin mazruf kısmı dikkatlice incelendi."

Bu örneklerde mazruf, "zarfa konulan esas içerik" anlamını taşır.

"Zarfa değil mazrufa bakmalı" ne demek?

  • Zarf: Dış kap, dış görünüş, yüzey, kabuk

  • Mazruf: İçerik, asıl olan, öz, içindekiler

Yani bu cümlede vurgulanmak istenen, önemli olanın dış görünüş değil, içeriğin, yani gerçek ve öz olanın değerlendirilmesi gerektiğidir. Başka bir deyişle; insanlara ve olaylara sadece dışarıdan bakmak yerine, içeriğine, anlamına dikkat etmek önemlidir.

