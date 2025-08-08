Mazruf kelimesi ne anlama geliyor, TDK sözlük anlamı nedir? Zarfa değil mazrufa bakmalı ne demek?

Mazruf kelimesi, Arapçadan Türkçeye geçen ve özellikle mektuplarda, paketlerde içeriği ifade eden önemli bir terimdir. TDK 'ye göre " zarf a konmuş içerik" anlamına gelen mazruf, günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkar.

(Takvim Foto Arşiv)

MAZRUF NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mazruf kelimesi, Türkçede sıkça karşılaşılan ve Arapça kökenli bir terimdir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "mazruf" kelimesi şu anlamlara gelir:

Zarf içine konmuş, zarflı

İçerik

Bu anlamlarıyla mazruf, özellikle mektup, paket veya herhangi bir gönderinin içindeki esas şeyi ifade etmek için kullanılır.