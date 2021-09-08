Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    MEB müjdeli haberi duyurdu! Sözleşmeli öğretmene tayin hakkı

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 30 Eylül itibarıyla görev yaptığı ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmen olan eşlerinin bulunduğu ile atanmalarına ilişkin başvuru süresi 9 Eylül’e kadar uzatıldı.

    Sözleşmeli öğretmene tayin hakkı

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin bugün sona eren başvuru tarihinin 9 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

    Açıklamada, "Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/ tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur.

    10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır." ifadesine yer verildi.

    Atamaya ilişkin hizmet süresinin hesabında 30 Eylül tarihi dikkate alınacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Eğitim MEB müjdeli haberi duyurdu! Sözleşmeli öğretmene tayin hakkı
        SON DAKİKA