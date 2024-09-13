MEB açıkladı! LGS'de bir soru iptal: "Yeni kayıt hakkı tanındı"





Bu esnada Bakanlığımız, yerleştirme takviminin sağlıklı yürümesi ve öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması için yerleştirme işlemlerini LGS takvimine uygun olarak yürütmüştür. 22 Temmuz 2024 tarihinde yerleştirmeler, 22-26 Temmuz ile 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri yürütülerek, yerleştirme süreci tamamlanmış ve 9 Eylül 2024 tarihinde eğitim öğretim yılı başlamıştır.



Davalara ilişkin yargılama sürecini yürüten ilgili mahkemelerin kararları nihai olarak 11 Eylül 2024 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmıştır. Yargı kararında fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. soru için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda "Bu soru basit makinelerle ilgili olup 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında bulunmaktadır. (F.8.5.1). Kapsam geçerliliği açısından sorunun sorulması uygundur." ifadesiyle sorunun öğretim programına uygun olduğu açık biçimde belirtilmiş ve sorunun bilimsel olarak hatalı olduğuna dair herhangi bir ifade veya açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak bilirkişi kurulunun, "Sonuç olarak sorunun evrensel fizik ilkelerine uygun olan doğru cevabının bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir." tespiti doğrultusunda mahkemece söz konusu soru için iptal kararı verilmiştir.