MEB açıkladı! LGS'de bir soru iptal: "Yeni kayıt hakkı tanındı"

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav takvimine ilişkin olarak Bakanlığımız, sınavın 2 Haziran 2024 tarihinde, sınav sorularına itirazların ise 2-7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştur.



Aynı takvimde İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü" başlığı 20/B maddesinin;

(a) Dava açma süresi on gündür.

(c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.

(e) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.

bentlerinde yer alan hükümler dikkate alınarak yerleştirme sonuçlarının, davaların yasal hüküm doğrultusunda neticelenmesi beklenen tarihten sonra 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır.