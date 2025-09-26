Liselilerin KPSS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı bu yıl var mı?

KPSS lise başvuruları için geri sayım başladı. Memur olmak isteyen lise mezunlarının katılım sağlayacağı ortaöğretim oturumu, 2025 yılı sınav takvimiyle birlikte gündeme geldi. Peki liselilerin KPSS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin lise mezunlarına özel oturumu, iki yılda bir uygulanıyor.

2024 yılında yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ardından, 2025'te bu oturum düzenlenmeyecek. Ortaöğretim mezunları için sınav, ÖSYM tarafından 2026 yılında yapılacak. Kesin sınav tarihi ise açıklanacak 2026 sınav takvimi ile birlikte netleşecek.