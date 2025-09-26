PODCAST CANLI YAYIN

Liselilerin KPSS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? 2025 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı bu yıl var mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu, lise mezunları tarafından merakla bekleniyor. Her 2 yılda bir gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı, 2025 yılında yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Kamuya atanma hayali kuran adaylar, ÖSYM’nin duyuracağı başvuru ve sınav tarihlerini yakından takip ediyor. İşte KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihleri…

KPSS lise başvuruları için geri sayım başladı. Memur olmak isteyen lise mezunlarının katılım sağlayacağı ortaöğretim oturumu, 2025 yılı sınav takvimiyle birlikte gündeme geldi. Peki liselilerin KPSS sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin lise mezunlarına özel oturumu, iki yılda bir uygulanıyor.

2024 yılında yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ardından, 2025'te bu oturum düzenlenmeyecek. Ortaöğretim mezunları için sınav, ÖSYM tarafından 2026 yılında yapılacak. Kesin sınav tarihi ise açıklanacak 2026 sınav takvimi ile birlikte netleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı, kamuda görev almak isteyen adayların en çok ilgi gösterdiği sınavlar arasında bulunuyor.

Bu oturuma, lise mezunlarının yanı sıra sınavın yapıldığı yıl içerisinde mezuniyetini tamamlayacak olan son sınıf lise öğrencileri de başvuru yapabiliyor.



