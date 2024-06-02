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LGS kitapçıkları ne zaman verilecek 2024? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, her yıl binlerce öğrencinin heyecanla beklediği ve gelecekleri için önemli bir adım olan bir sınavdır. Bu yılın LGS'si, 2 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Peki, LGS kitapçıkları ne zaman verilecek 2024? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 12:38 Güncelleme 02 Haziran 2024, 12:40
LGS kitapçıkları ne zaman verilecek 2024? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU!

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bu yıl 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. 2 Haziran'da yapılacak olan merkezi sınav için geri sayım başladı. Öğrenciler, bu önemli sınavın ardından alacakları sonuçları heyecanla bekliyorlar.

LGS 2024 SINAV KİTAPÇIKLARI ÖĞRENCİLERE VERİLECEK Mİ?

LGS sınav kitapçıkları ve soruları ile cevap anahtarı, oturumların tamamlanmasından sonra www.meb.gov.tr adresinde yayınlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin talep etmesi halinde LGS sınav kitapçıkları verilmişti. Bu seneki sınavla ilgili olarak bilgi geldiğinde de haberimizde yer vereceğiz.

LGS SORU VE CEVAPLARI 2024: CANLI ÇÖZÜM!

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

LGS CEVAP ANAHTARI (KİTAPÇIĞI) SORGULAMA EKRANI

LGS soruları ve cevapları internet üzerinden açıklanacak. Adaylara sınav sonrası cevap kitapçıkları geri verilmezken meb.gov.tr adresi üzerinden sözel ve sayısal kitapçık ayrı ayrı paylaşılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "2024 LGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr adresinden veya aşağıdaki bağlantılar üzerinden cevap anahtarlarını görüntüleyebilir.

LGS cevap anahtarının erişime açılmasının ardından sayfanın en alt bölümünde adaylar sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını A,B,C,D şeklinde şık olarak görüntüleyebilirler.

SINAVLARDA 3 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRU YANITI GÖTÜRECEK

Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı değerlendirmesi yapılırken sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Dolayısıyla sınavlarda 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

LGS SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava katılan, cevap kağıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmayan, öğrencinin herhangi bir öğrenciden veya dökümandan kopya çekmesi durumunda sınav geçersiz sayılacak.

Ayrıca geçerli kimlik belgesini ve onaylı sınav giriş belgesini ibraz etmeyen, başka öğrencinin sınav evrakını kullanan ve kendisi yerine başkası sınava giren, sınav evrakına zarar veren öğrenciler sınav kurallarını ihlal ettiğinden sınavları iptal olacak.

MEB SONUÇLARI 28 HAZİRAN'DA AÇIKLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı 2 Haziran'da düzenlenen merkezi sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemlerine başlayacak. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen LGS sınav sonuçları 28 Haziran'da erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.

Öğrenciler sınav sonuçları ekranında ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayılarını ve toplam puanlarını görüntüleyebilecek.

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