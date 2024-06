LGS kitapçıkları ne zaman verilecek 2024? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU!

SINAVLARDA 3 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRU YANITI GÖTÜRECEK

Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı değerlendirmesi yapılırken sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Dolayısıyla sınavlarda 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.