📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 150/154 488,69 25.219

Diş Hekimliği SAY 90/93 469,07 40.444

Dil ve Konuşma Terapisi SAY 50/52 394,37 112.571

Bilgisayar Mühendisliği SAY 40/41 373,19 139.659

Hemşirelik SAY 130/134 347,4 180.614

Adli Bilimler SAY 40/41 337,01 200.632

Ebelik SAY 75/77 325,86 224.643

Ergoterapi SAY 40/41 311,7 259.742

Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 308,75 267.887

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 298,6 297.896

Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 261,67 449.602