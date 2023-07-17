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    • Eğitim
    • 17.07.2023 15:57
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    • 17.07.2023 15:58
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    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri 2023! Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! Başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri 2023! Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Adli Bilimler
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Adli Bilimler (KKTC Uyruklu)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Dil ve Konuşma Terapisi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Diş Hekimliği

    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Ergoterapi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Tıp
    (Tıp Fakültesi)

    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

    📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

    İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 328,34 538.781
    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 320,33 603.470
    Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 311,99 678.780
    Fizyoterapi TYT 50/52 308,39 713.324
    Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 306,68 730.544
    Fizyoterapi TYT 70/72 304,04 757.733
    Eczane Hizmetleri TYT 50/52 297,45 828.464
    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 293,99 867.820
    Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği TYT 40/41 283,97 989.885
    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 279,97 1.042.400
    İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 277,12 1.081.275
    Çocuk Gelişimi TYT 60/62 272,98 1.139.673
    Hasta Bakımı TYT 40/41 254,13 1.438.891
    Yaşlı Bakımı TYT 60/62 244,85 1.609.816

    📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

    Sağlık Yönetimi EA 30/31 275,78 600.069

        📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Tıp SAY 150/154 488,69 25.219
        Diş Hekimliği SAY 90/93 469,07 40.444
        Dil ve Konuşma Terapisi SAY 50/52 394,37 112.571
        Bilgisayar Mühendisliği SAY 40/41 373,19 139.659
        Hemşirelik SAY 130/134 347,4 180.614
        Adli Bilimler SAY 40/41 337,01 200.632
        Ebelik SAY 75/77 325,86 224.643
        Ergoterapi SAY 40/41 311,7 259.742
        Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 308,75 267.887
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 298,6 297.896
        Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 261,67 449.602
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        Haberler Eğitim Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri 2023! Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! Başarı sıralaması
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