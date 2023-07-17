Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Adli Bilimler
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Adli Bilimler (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Dil ve Konuşma Terapisi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ergoterapi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 328,34 538.781
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 320,33 603.470
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 311,99 678.780
Fizyoterapi TYT 50/52 308,39 713.324
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 306,68 730.544
Fizyoterapi TYT 70/72 304,04 757.733
Eczane Hizmetleri TYT 50/52 297,45 828.464
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 293,99 867.820
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği TYT 40/41 283,97 989.885
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 279,97 1.042.400
İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 277,12 1.081.275
Çocuk Gelişimi TYT 60/62 272,98 1.139.673
Hasta Bakımı TYT 40/41 254,13 1.438.891
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 244,85 1.609.816
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sağlık Yönetimi EA 30/31 275,78 600.069