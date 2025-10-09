KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI 2025: KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 KPSS A Grubu sınav sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının ardından sonuç gününe odaklandı. 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde uygulanan sınavın sonuçları, kamu kurumlarında A Grubu kadrolara yerleşmek isteyenlerin gündeminde. İşte 2025 KPSS A Grubu sonuçlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler ve sorgulama yöntemi…
KPSS A Grubu Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2025 KPSS A Grubu sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
KPSS A Grubu Puanı ile Hangi Kadrolara Başvurulabilir?
A Grubu KPSS puanları, müfettiş, denetçi, denetmen ve uzman gibi üst düzey kadrolara yerleşim için kullanılıyor. Bu puanlarla başvuru yapılabilecek kurumlar ve kadrolar şunlardır:
- Bakanlıklar ve bağlı başkanlıklar
- Bağımsız genel müdürlükler
- İl özel idareleri
- Belediye teftiş kurulları
- Özel yarışma sınavıyla alım yapılan yetişme programları
Ancak A Grubu puanları, B Grubu kadrolarına (Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, MSB sivil memur gibi) yerleşimde kullanılmaz.