KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI 2025: KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 KPSS A Grubu sınav sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının ardından sonuç gününe odaklandı. 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde uygulanan sınavın sonuçları, kamu kurumlarında A Grubu kadrolara yerleşmek isteyenlerin gündeminde. İşte 2025 KPSS A Grubu sonuçlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler ve sorgulama yöntemi…