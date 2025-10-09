PODCAST CANLI YAYIN

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI 2025: KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı...

KPSS A Grubu sonuçları için geri sayım başladı. 7, 13 ve 14 Eylül’de yapılan sınavın ardından adaylar heyecanla puanlarını bekliyor. İşte 2025 KPSS A Grubu sonuçlarını sorgulama adımları ve kadrolara başvuru bilgileri…

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI 2025: KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 KPSS A Grubu sınav sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının ardından sonuç gününe odaklandı. 7, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde uygulanan sınavın sonuçları, kamu kurumlarında A Grubu kadrolara yerleşmek isteyenlerin gündeminde. İşte 2025 KPSS A Grubu sonuçlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler ve sorgulama yöntemi…

KPSS A Grubu Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 KPSS A Grubu sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

KPSS A Grubu Puanı ile Hangi Kadrolara Başvurulabilir?

A Grubu KPSS puanları, müfettiş, denetçi, denetmen ve uzman gibi üst düzey kadrolara yerleşim için kullanılıyor. Bu puanlarla başvuru yapılabilecek kurumlar ve kadrolar şunlardır:

  1. Bakanlıklar ve bağlı başkanlıklar
  2. Bağımsız genel müdürlükler
  3. İl özel idareleri
  4. Belediye teftiş kurulları
  5. Özel yarışma sınavıyla alım yapılan yetişme programları

Ancak A Grubu puanları, B Grubu kadrolarına (Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, MSB sivil memur gibi) yerleşimde kullanılmaz.

KPSS A Grubu Başvuruları Nasıl Yapılır?

Adaylar, A Grubu kadrolar için ilan veren kurumlara direkt başvuru yapabilir. Kurumlar ya KPSS puanını doğrudan dikkate alarak alım yapar ya da puan sıralamasına göre adayları belirleyip giriş sınavı uygulayarak atama gerçekleştirir.

KPSS A Grubu Puanının Geçerlilik Süresi Nedir?

2025 KPSS A Grubu puanları, 2027 yılına kadar 2 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre zarfında adaylar, A Grubu kadrolara başvurularını gerçekleştirebilir. Ancak takip eden B Grubu KPSS sınav sonuçları, A Grubu puanlarını etkilemez.

KPSS A GRUBU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Hafta sonu hangi sınavlar var? 11-12 Ekim ÖSYM sınav takvimiHafta sonu hangi sınavlar var? 11-12 Ekim ÖSYM sınav takvimi
