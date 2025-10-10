KPSS P1 NEDİR?

KPSS A Grubu'nda yer alan P1 puan türü, adayların Genel Yetenek testinden alınan puanın %70'i ile Genel Kültür testinden alınan puanın %30'u dikkate alınarak hesaplanır. Bu puan türü, özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları ile bazı mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar için önem taşır. P1 puanı, genellikle uzmanlık, müfettişlik ve denetmenlik gibi nitelikli kadrolarda yapılan alımlarda kullanılmaktadır.