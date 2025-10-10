Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS P1, P2, P3 puanları nedir? KPSS puan türlerine göre alım yapan meslekler ve kurumlar

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturumlarına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözlerini KPSS P1, P2 ve P3'e çevirdi. Devlet kadrolarında kariyer hedefleyen lisans mezunları, elde ettikleri puanların hangi kurumlarda ve mesleklerde geçerli olduğunu merak ediyor. Peki KPSS puan türleri nedir? İşte KPSS P1, P2, P3 puanlarına göre alım yapan meslekler...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 KPSS A Grubu sınav sonucu açıklandı. Ardından KPSS P1, P2 ve P3 puan türlerine göre alım yapan kurumlar merak ediliyor. Peki KPSS puan türleri nedir, hangi meslekler geçerli? İşte P1, P2, P3 puan türlerine göre kurum ve meslek listesi…

KPSS P1 NEDİR?
KPSS A Grubu'nda yer alan P1 puan türü, adayların Genel Yetenek testinden alınan puanın %70'i ile Genel Kültür testinden alınan puanın %30'u dikkate alınarak hesaplanır. Bu puan türü, özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları ile bazı mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar için önem taşır. P1 puanı, genellikle uzmanlık, müfettişlik ve denetmenlik gibi nitelikli kadrolarda yapılan alımlarda kullanılmaktadır.

P1 puanıyla personel alan bazı kurum ve pozisyonlar şunlardır:

Müfettiş Yardımcılığı

Uzman Yardımcılığı

Denetmen Yardımcılığı

Bakanlıkların mühendislik pozisyonları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcılığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcılığı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

KPSS P2 NEDİR?
KPSS A Grubu kapsamında yer alan P2 puan türü, adayların Genel Yetenek testinden alınan puanın %60'ı ile Genel Kültür testinden alınan puanın %40'ı dikkate alınarak hesaplanır. Bu puan türü sadece lisans mezunları için geçerlidir ve genellikle uzmanlık, müfettişlik gibi kariyer mesleklerine girişte kullanılır.

P2 puanıyla personel alımı yapan bazı kurum ve pozisyonlar şunlardır:

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcılığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Uzman Yardımcılığı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcılığı