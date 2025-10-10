KPSS P1, P2, P3 puanları nedir? KPSS puan türlerine göre alım yapan meslekler ve kurumlar
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturumlarına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözlerini KPSS P1, P2 ve P3'e çevirdi. Devlet kadrolarında kariyer hedefleyen lisans mezunları, elde ettikleri puanların hangi kurumlarda ve mesleklerde geçerli olduğunu merak ediyor. Peki KPSS puan türleri nedir? İşte KPSS P1, P2, P3 puanlarına göre alım yapan meslekler...
Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:20